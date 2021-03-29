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В России     29.03.2021 11:17

Цены на такси в России могут резко вырасти

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Теги:  такси  цены  рост цен 

29 марта. Mossovetinfo.ru — Цены на такси в России в течение года могут вырасти на 5-10% из-за роста цен на топливо, сообщают «Известия» со ссылкой на Общественный совет по развитию такси.

Отмечается, что в Москве цены на такси выросли уже в феврале из-за погодных условий. По данным издания, с февраля цены на такси в Москве выросли на 30-50% и остаются на высоком уровне.

Однако, таксопарки обеспокоены ростом цен на топливо, в связи с чем могут заложить издержки в стоимость тарифов.

При этом, агрегаторы и руководители таксопарков отмечают, что на стоимость поездки влияет не только цена на топливо, но и другие факторы: стоимость автомобилей, спрос, сезонность, дорожные и погодные условия, конкуренция.

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Карта места

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Теги: 
такси  цены  рост цен 

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