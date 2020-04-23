23 апреля. Mossovetinfo.ru – Федеральная платформа по выдаче цифровых пропусков будет внедрена в 21 регионе России, руководители регионов уже подали соответствующие заявки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минкомсвязи.
Платформа позволит работодателям подавать список сотрудников на получение цифровых пропусков через личный кабинет юрлица на портале госуслуг. После того, как пропуска в виде QR-кодов будут созданы, они будут отправлены либо в личные кабинеты сотрудников на портале госуслуг, либо на их адреса электронной почты.
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 22 апреля, предложил ввести систему цифровых пропусков во всех регионах России, в связи с распространением коронавируса.
В Москве и Московской области цифровые пропуска в связи с пандемией были введены с 15 апреля. С 22 апреля в Москве начала действовать автоматическая система проверки цифровых пропусков.
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