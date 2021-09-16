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В России     16.09.2021 14:11

ЦИК разделил ключи шифрования для онлайн-голосования

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Теги:  ЦИК  центризбирком  выборы  выборы-2021  выборы в Госдуму  выборы в Мосгордуму  голосование  ЕДГ  электронное голосование  онлайн-голосование  выборы в Госдуму-2021  выборы в Мосгордуму-2021 

16 сентября. Mossovetinfo.ru – ЦИК разделил ключи шифрования для дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму, процедура прошла в Центризбиркоме в четверг.

Ключи шифрования были разделены на 8 частей. Четыре части получили представители фракций Госдумы, еще по одной - Общественная палата, Минцифры, Центризбирком. Восьмая часть ключей останется у избиркома онлайн-голосования.

Чтобы собрать ключи шифрования и расшифровать итоги онлайн-голосования, необходимо собрать как минимум пять частей. Это будет сделано после завершения голосования в воскресенье, 19 сентября.

Выборы депутатов Государственной Думы пройдут с 17 по 19 сентября. В семи регионах помимо обычного голосования принять участие в выборах можно будет с помощью онлайн-голосования. Ранее ЦИК сообщил, что для участия в электронном голосовании зарегистрировались более 2,6 миллиона человек.

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Теги: 
ЦИК  центризбирком  выборы  выборы-2021  выборы в Госдуму  выборы в Мосгордуму  голосование  ЕДГ  электронное голосование  онлайн-голосование  выборы в Госдуму-2021  выборы в Мосгордуму-2021 

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