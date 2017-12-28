28 декабря. Mossovetinfo.ru – Центризбирком зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки Владимира Путина на президентских выборах 2018 года, а также зарегистрировал уполномоченных Путина по финансовым вопросам и разрешил открыть избирательный счет, сообщает.
Уполномоченными группы избирателей, созданной в поддержку Владимира Путина, стали Оксана Дружинина, Алексей Ермаков, Сергей Кабышев, Андрей Тихомиров и Надежда Чучелина. Уполномоченным по финансовым вопросам стала первый заместитель руководителя центрального исполкома «Единой России» Наталья Орлова, которая занималась финансовыми вопросами президентской компании Путина в 2012 году.
Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, всего свои кандидатуры на президентских выборах планируют выдвинуть более 50 кандидатов: 21 кандидат от различных партий и 30 самовыдвиженцев. Среди тех, кто уже зарегистрирован в качестве кандидатов лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, лидер партии Яблоко Григорий Явлинский, бизнес-омбудсмен, глава Партии роста Борис Титов, генеральный директор Совхоза имени Ленина Павел Грудинин, ставший кандидатом от КПРФ, и другие.
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