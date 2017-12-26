Туроператор «Сто море» сообщил о прекращении деятельности

26 декабря. Mossovetinfo.ru - Туристический оператор «Сто море» сообщил о прекращении туроператорской деятельности.



Как сообщается на сайте компании, решение принято по причине невозможности исполнения туроператором обязательств по договорам о реализации туристского продукта.



Отмечается, что для получения страхового возмещения по оплаченным турам, необходимо обращаться, в страховую компанию «Якорь».