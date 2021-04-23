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В России     23.04.2021 20:35

Туроператоры готовы запустить чартеры в Египет из более чем 20 городов России

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Теги:  Россия  Египет  туры  полеты  чартер  Шарм-эш-Шейх  Хургада 

23 апреля. Mossovetinfo.ru - Семь федеральных туроператоров готовы возобновить из более чем 20 городов России туры в Египет после разрешения чартерных рейсов в этом направлении, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Ориентировочно на первом этапе эти компании будут способны открыть чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх из более чем 20 городов России, из которых разрешено международное авиасообщение»,— говорится в сообщении.

Сегодня, 23 апреля, Президент России Владимир Путин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились о полном восстановлении авиасообщения между странами. Точная дата возобновления полетов в Египет пока не названа.

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Теги: 
Россия  Египет  туры  полеты  чартер  Шарм-эш-Шейх  Хургада 

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