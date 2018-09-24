24 сентября. Mossovetinfo.ru – Новый телефонный номер появился в контакт-центре Почты России, сообщает пресс-служба компании.



Теперь позвонить в контакт-центр можно по телефону 8 800 100 00 00. При этом старый телефонный номер контакт-центра будет работать до тех пор, пока на него будут поступать звонки от клиентов.



Также получить оперативную информацию о работе Почты России можно через онлайн-чат, через мобильное приложение, на официальных страницах компании в социальных сетях и через электронную почту.