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В России     24.09.2018 14:07

У контакт-центра Почты России изменился телефонный номер

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Теги:  Почта России  связь 

24 сентября. Mossovetinfo.ru – Новый телефонный номер появился в контакт-центре Почты России, сообщает пресс-служба компании.

Теперь позвонить в контакт-центр можно по телефону 8 800 100 00 00. При этом старый телефонный номер контакт-центра будет работать до тех пор, пока на него будут поступать звонки от клиентов.

Также получить оперативную информацию о работе Почты России можно через онлайн-чат, через мобильное приложение, на официальных страницах компании в социальных сетях и через электронную почту.


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Теги: 
Почта России  связь 

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