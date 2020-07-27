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В России     27.07.2020 14:37

Учебный год в России начнется 1 сентября в обычном формате

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Теги:  образование  учебный год 

27 июля. Mossovetinfo.ru – Учебный год в России планируется начать 1 сентября в обычном формате, сообщил на брифинге в понедельник, 27 июля, министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, организованы традиционные линейки», - приводит слова Кравцова РИА Новости.

Министр просвещения также отметил, что для обеспечения максимальной безопасности учеников и учителей, при организации учебного процесса будут учтены все рекомендации Роспотребнадзора, а также тот опыт, который был получен при организации ЕГЭ.


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Теги: 
образование  учебный год 

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