27 июля. Mossovetinfo.ru – Учебный год в России планируется начать 1 сентября в обычном формате, сообщил на брифинге в понедельник, 27 июля, министр просвещения России Сергей Кравцов.
«Мы готовимся к тому, что все школы будут открыты, организованы традиционные линейки», - приводит слова Кравцова РИА Новости.
Министр просвещения также отметил, что для обеспечения максимальной безопасности учеников и учителей, при организации учебного процесса будут учтены все рекомендации Роспотребнадзора, а также тот опыт, который был получен при организации ЕГЭ.
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