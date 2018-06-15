15 июня. Mossovetinfo.ru – Сборная Уругвая обыграла сборную Египта в матче группового этапа чемпионата мира по футболу.



Матч, проходивший на стадионе «Екатеринбург Арена» завершился победой уругвайцев со счетом 1:0. Единственный мяч в матче забил Хосе Хименес.



Сборная Уругвая догнала по очкам сборную России – обе команды имеют в своем активе по 3 очка. В четверг сборная России обыграла сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. Сборные Египта и Саудовской Аравии после первого тура очков не набрали.