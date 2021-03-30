В России 31.03.2021, 12:03 В 2020 в России была зафиксирована рекордная температурная аномалия

31 марта. Mossovetinfo.ru — Рекордная температурная аномалия была зафиксирована в России в 2020 году, средняя температура оказалась выше нормы на 3,2 градуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ...

В России 30.03.2021, 11:32 Названы самые популярные вакансии среди студентов

30 марта. Mossovetinfo.ru — Чаще всего российские студенты пытаются устроиться работать продавцами (в том числе продавцами-консультантами) и кассирами, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ...