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В России     31.03.2021 12:03

В 2020 в России была зафиксирована рекордная температурная аномалия

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Теги:  Росгидромет  температура  рекорды 

31 марта. Mossovetinfo.ru — Рекордная температурная аномалия была зафиксирована в России в 2020 году, средняя температура оказалась выше нормы на 3,2 градуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Росгидромета Игоря Шумакова.

Шумаков сообщил, что новый рекорд более чем на 1 граддус превысил предыдущий, зафиксированный в 2007 году.

По словам Шумакова, прошлый год оказался экстремально теплым как в России, так и по всему земному шару, однако в России потепление климата происходит быстрее, чем в глобальном масштабе.

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Теги: 
Росгидромет  температура  рекорды 

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