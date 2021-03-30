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В России
31.03.2021, 12:03
В 2020 в России была зафиксирована рекордная температурная аномалия
31 марта. Mossovetinfo.ru — Рекордная температурная аномалия была зафиксирована в России в 2020 году, средняя температура оказалась выше нормы на 3,2 градуса, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ...
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В России
31.03.2021, 09:19
В России зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19 для животных
31 марта. Mossovetinfo.ru — Первая в мире вакцина от коронавируса для животных зарегистрирована в России, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы Россельхознадзора Константина Савенкова. В...
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В России
30.03.2021, 11:32
Названы самые популярные вакансии среди студентов
30 марта. Mossovetinfo.ru — Чаще всего российские студенты пытаются устроиться работать продавцами (в том числе продавцами-консультантами) и кассирами, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование ...