Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     18.03.2019 11:42

В дни майских праздников РЖД запустит более 500 дополнительных поездов

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  РЖД  майские праздники  дополнительные поезда 

18 марта. Mossovetinfo.ru – Более 500 дополнительных поездов запустит РЖД в период с 26 апреля по 12 мая, сообщается на официальном сайте РЖД.

Поезда будут запущены по самым востребованным направлениям. Из Москвы дополнительные поезда отправятся в Санкт-Петербург, Архангельск, Кинешму, Казань, Адлер, Белгород, Саратов, Тамбов и другие города. Из Санкт-Петербурга дополнительные поезда запустят в Великие Луки, Курск, Ижевск, Кострому, Казань, Орел, Волгоград.

Ожидается, что пиковое количество пассажиров для отъезда на праздники придется на 26 и 30 апреля и 8 мая, а в обратном направлении 5 и 12 мая. В случае необходимости РЖД готов увеличить количество дополнительных поездов.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
РЖД  майские праздники  дополнительные поезда 

Возврат к списку

Лента новостей

11:42 В России В дни майских праздников РЖД запустит более 500 дополнительных поездов

11:21 Происшествия Суд вынес приговор по делу о трагедии на Сямозере

10:32 Происшествия Сообщение о заложенной бомбе в телецентре «Останкино» оказалось ложным

10:06 Общество Москве больше не грозят снегопады

09:51 Город (Москва и область) Более 200 железнодорожных переездов отремонтируют на МЖД до конца года

Актуальные материалы

10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом

10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников

17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта

11:18 Общество Минприроды России просят провести публичное обсуждение изменения границ нацпарка «Лосиный остров»

15:31 Город (Москва и область) Мосгордума утвердила 15 членов Общественной палаты столицы

13:13 Город (Москва и область) Мосгордума увеличила бюджет столицы на 137 миллиардов рублей

21:35 Происшествия Роспотребназдор зафиксировал два случая кишечной инфекции в детском саду в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru