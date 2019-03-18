18 марта. Mossovetinfo.ru – Более 500 дополнительных поездов запустит РЖД в период с 26 апреля по 12 мая, сообщается на официальном сайте РЖД.
Поезда будут запущены по самым востребованным направлениям. Из Москвы дополнительные поезда отправятся в Санкт-Петербург, Архангельск, Кинешму, Казань, Адлер, Белгород, Саратов, Тамбов и другие города. Из Санкт-Петербурга дополнительные поезда запустят в Великие Луки, Курск, Ижевск, Кострому, Казань, Орел, Волгоград.
Ожидается, что пиковое количество пассажиров для отъезда на праздники придется на 26 и 30 апреля и 8 мая, а в обратном направлении 5 и 12 мая. В случае необходимости РЖД готов увеличить количество дополнительных поездов.
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