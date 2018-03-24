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В России     24.03.2018 09:30

В Екатеринбурге планово взорвали 220-метровую недостроенную телебашню

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Теги:  Екатеринбург  телебашня  взрыв  демонтаж 

24 марта. Mossovetinfo.ru – 24 марта методом взрыва в Екатеринбурге демонтировали самый известный недострой города – 220-метровую телебашню. Она также являлась также самым высоким сооружением в городе. Перед сносом телебашни гудок сирены дважды оповестил жителей Екатеринбурга о взрыве.

Генподрядчик процесса демонтажа телебашни - компания «Р.В.С.» (специальные взрывные работы) – сообщил, что «взрывной» этап демонтажа проведен в штатном режиме, предусмотренном проектом. Для демонтажа был использован стандартный метод группы взрывов по технологии «валки труб».

По оставшемуся основанию башни высотой около 25-30 метров в штатном режиме будут проведены демонтажные работы в течении двух недель.

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Карта места

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Теги: 
Екатеринбург  телебашня  взрыв  демонтаж 

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