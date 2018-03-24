В Екатеринбурге планово взорвали 220-метровую недостроенную телебашню

24 марта. Mossovetinfo.ru – 24 марта методом взрыва в Екатеринбурге демонтировали самый известный недострой города – 220-метровую телебашню. Она также являлась также самым высоким сооружением в городе. Перед сносом телебашни гудок сирены дважды оповестил жителей Екатеринбурга о взрыве.



Генподрядчик процесса демонтажа телебашни - компания «Р.В.С.» (специальные взрывные работы) – сообщил, что «взрывной» этап демонтажа проведен в штатном режиме, предусмотренном проектом. Для демонтажа был использован стандартный метод группы взрывов по технологии «валки труб».



По оставшемуся основанию башни высотой около 25-30 метров в штатном режиме будут проведены демонтажные работы в течении двух недель.