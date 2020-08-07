7 августа. Mossovetinfo.ru – Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил письмо главе Минфина Антону Силуанову, в котором предлагает отменить транспортный налог на отечественные автомобили, сообщает РИА Новости.



В письме Власов указывает, что российские автомобили с небольшим объемом двигателя являются наиболее распространенными в стране, их приобретают люди с невысоким уровнем дохода, поэтому отмена транспортного налога была бы целесообразной.



По мнению Власова, такой шаг стал бы одновременно и мерой экономической поддержки граждан, и мерой поддержки российского автопрома.



Транспортный налог в России исчисляется исходя из мощности двигателя, при этом, на машины большим объемом двигателя устанавливается повышенная ставка.

