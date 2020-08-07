 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
В России     07.08.2020 09:43

В Госдуме предложили отменить транспортный налог на российские автомобили

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Госдума  Минфин  налоги  автомобили 

7 августа. Mossovetinfo.ru – Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов направил письмо главе Минфина Антону Силуанову, в котором предлагает отменить транспортный налог на отечественные автомобили, сообщает РИА Новости.

В письме Власов указывает, что российские автомобили с небольшим объемом двигателя являются наиболее распространенными в стране, их приобретают люди с невысоким уровнем дохода, поэтому отмена транспортного налога была бы целесообразной.

По мнению Власова, такой шаг стал бы одновременно и мерой экономической поддержки граждан, и мерой поддержки российского автопрома.

Транспортный налог в России исчисляется исходя из мощности двигателя, при этом, на машины большим объемом двигателя устанавливается повышенная ставка.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Госдума  Минфин  налоги  автомобили 

Возврат к списку

Лента новостей

10:59 Другое Оргкомитет Евро-2020 получил разрешение на проведение финала ЛЧ в Санкт-Петербурге в 2022 году

10:22 Город (Москва и область) Четыре станции красной ветки метро закроют для пассажиров с вечера 7 августа до 11 августа

10:11 Власть Правительство сняло ограничения на госзакупки иностранных лекарств для лечения лейкоза и лимфомы

09:43 В России В Госдуме предложили отменить транспортный налог на российские автомобили

09:06 Город (Москва и область) В ТиНАО стартовало расселение первых 13 домов по программе реновации

Актуальные материалы

16:05 Общество Прокуратура выявила многочисленные нарушения в приюте для животных "Некрасовка"

11:15 Другое Хакеры продают данные россиян после электронного голосования по Конституции

09:15 Общество Роспотребнадзор разработал памятку с описанием часто встречающихся случаев мошенничества

10:26 Мнения Венедиктов разъяснил почему в эпоху транзита силовики мочат Собянина

12:23 Другое Александр Кокорин подписал контракт со «Спартаком»

09:16 В мире Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 продлится ещё долго - ВОЗ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru