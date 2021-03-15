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В России     15.03.2021 09:45

В Госдуме предложили ввести единый федеральный оклад для молодых учителей

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Теги:  депутаты  учителя  зарплаты 

15 марта. Mossovetinfo.ru – Депутат Госдумы Елена Строкова предложила ввести в России понятие «молодой педагог» и выплачивать им единый федеральный оклад, соответствующее письмо Строкова направила зампреду правительства Дмитрию Григоренко, сообщает RT.

По предложению депутата, «молодым педагогом» будут считаться молодые специалисты, выпускники педагогических учебных заведений, в возрасте до 35 лет. Строкова предлагает выплачивать им единый федеральный оклад в размере 1,5-2 федеральных МРОТ.

Свое предложение Строкова объясняет тем, что в разных регионах страны различный уровень МРОТ и зарплаты учителей отличаются в разы. Введение единой федеральной выплаты позволит повысить престиж профессии учителя, а также позволит выпускникам педагогических учебных заведений оставаться работать в своем регионе.

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Теги: 
депутаты  учителя  зарплаты 

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