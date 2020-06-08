8 июня. Mossovetinfo.ru – Законопроект о почасовой оплате труда разработали в государственной думе. Об этом сообщает РИА Новости. Авторами документа являются представители ЛДПР.



Законопроектом предлагается, что работающие по срочным договорам и неполный рабочий день с 1 января 2021 года должны будут получать не менее чем 150 рублей в час. Авторы документа поясняют, что сейчас часовая ставка, если сходить из МРОТ (12 130 рублей), крайне мала. В 2020 году она составляет от 89,85 рубля в мае до 65,92 рубля в июле.



Правительство на данный момент не дало свое официальное заключение по данному законопроекту.