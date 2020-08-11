11 августа. Mossovetinfo.ru – Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Во вторник, президент России Владимир Путин заявил о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, и выразил надежду на то, что массовый выпуск новой вакцины начнется в ближайшее время.
По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, новая вакцина будет производиться на двух площадках: в центре имени Гамалеи и компанией Биннофарм.
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