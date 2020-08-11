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В России     11.08.2020 11:53

Российская вакцина от COVID-19 поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года

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Теги:  коронавирус  вакцина 

11 августа. Mossovetinfo.ru – Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Во вторник, президент России Владимир Путин заявил о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, и выразил надежду на то, что массовый выпуск новой вакцины начнется в ближайшее время.

По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, новая вакцина будет производиться на двух площадках: в центре имени Гамалеи и компанией Биннофарм.


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Теги: 
коронавирус  вакцина 

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