11 августа. Mossovetinfo.ru – Российская вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот с 1 января 2021 года, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.



Во вторник, президент России Владимир Путин заявил о том, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, и выразил надежду на то, что массовый выпуск новой вакцины начнется в ближайшее время.



По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, новая вакцина будет производиться на двух площадках: в центре имени Гамалеи и компанией Биннофарм.