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В России     14.07.2020 16:53

В Кремле прокомментировали несанкционированные акции в Хабаровске

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Теги:  Дмитрий Песков  Сергей Фургал  комментарии 

14 июля. Mossovetinfo.ru – Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал митинги, прошедшие в Хабаровске в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который был задержан по подозрению в организации и покушении на убийство.

«В данном случае можно сказать, что слава Богу, что это обошлось без провокаций и без эксцессов. Это очень важно, потому что, как вы знаете, обязанность правоохранительных органов не допускать каких-либо провокаций. Слава богу, что их не было», - заявил Песков.

Пресс-секретарь российского президента также отметил, что в условиях, когда еще не закончилась пандемия коронавируса, подобные акции могут иметь эпидемиологические последствия.

Кроме того, Песков призвал пока не делать какие-либо выводы из происходящего в Хабаровске и заявил, что ситуация в Хабаровском крае «весьма нестандартная» и напомнил, что выдвинутые против Фургала обвинения весьма серьезны.

Сергей Фургал был задержан 9 июля в рамках расследования уголовного дела в отношении одной из организованных преступных группировок. В тот же день Фургал был доставлен в Москву. На допросе губернатор Хабаровского края свою вину не признал. Фургалу было предъявлено обвинение по статьям «Покушение на убийство» и «Организация убийств». 10 июля суд арестовал Фругала до 9 сентября.

После задержания Фургала в Хабаровске прошло несколько несогласованных акций в его поддержку. В первой акции по данным МВД приняли участие не менее 10 тысяч человек, на следующий день в акции приняли участие несколько сот человек.


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Теги: 
Дмитрий Песков  Сергей Фургал  комментарии 

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