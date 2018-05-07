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В России     07.05.2018 08:35

В Кремле в полдень начнется инаугурация Путина

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Теги:  Кремль  Путин  президент  инаугурация  7 мая  процедура 

7 мая. Mossovetinfo.ru  - - 7 мая, в полдень, в Кремле начнется инаугурация Президента России Владимира Путина. Ожидается, что процедура инаугурации продлится 50 минут.

На церемонии будут присутствуют члены Правительства, депутаты Думы и Совета Федерации, судьи Конституционного суда, руководители администрации президента, дипломатический корпус.

Вступающий в должность на новый срок Президент, как это предусмотрено Конституцией России, произнесет следующий текст присяги: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

О вступлении президента в должность объявит Председатель Конституционного суда объявит и вручит ему символы власти. Президент выступит с обращением к гражданам.

В завершение церемонии со стороны Кремлевской набережной из артиллерийских орудий будет произведено 30 торжественных залпов холостыми зарядами.

Прямую трансляцию церемонии инаугурации будут вестись на центральных каналах российского телевидения.

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Карта места

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Теги: 
Кремль  Путин  президент  инаугурация  7 мая  процедура 

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