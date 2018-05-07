В Кремле в полдень начнется инаугурация Путина

7 мая. Mossovetinfo.ru - - 7 мая, в полдень, в Кремле начнется инаугурация Президента России Владимира Путина. Ожидается, что процедура инаугурации продлится 50 минут.



На церемонии будут присутствуют члены Правительства, депутаты Думы и Совета Федерации, судьи Конституционного суда, руководители администрации президента, дипломатический корпус.



Вступающий в должность на новый срок Президент, как это предусмотрено Конституцией России, произнесет следующий текст присяги: «Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».



О вступлении президента в должность объявит Председатель Конституционного суда объявит и вручит ему символы власти. Президент выступит с обращением к гражданам.



В завершение церемонии со стороны Кремлевской набережной из артиллерийских орудий будет произведено 30 торжественных залпов холостыми зарядами.



Прямую трансляцию церемонии инаугурации будут вестись на центральных каналах российского телевидения.