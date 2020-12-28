В Ленобласти вводят «комендантский час» для детей до 10 января

28 декабря. Mossovetinfo.ru - С 30 декабря по 10 января детям и подросткам младше 18 лет запрещено выходить из дома с 9 вечера и до 6 утра. В числе запретных мест для посещения — стадионы, парки и скверы, транспорт, интернет и игровые клубы, торговые и развлекательные заведения.



Постановление о введении «комендантского часа» губернатор Александр Дрозденко подписал 28 декабря. Постановление №858 размещено на официальном сайте правительства Ленобласти, сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ. Ограничительные меры приняты в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции.



На новогодние праздники после девяти вечера детям разрешено находится на улице только в сопровождении родителей, распорядился губернатор региона.