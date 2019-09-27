27 сентября. Mossovetinfo.ru – С 1 октября в России будет введен запрет на использование открытого огня на балконах и лоджиях, соответствующий запрет был утвержден правительством России по инициативе МЧС.
Таким образом, на балконах и лоджиях теперь нельзя жарить шашлыки, зажигать свечи и даже курить. При этом запрет не касается специально отведенных для курения мест.
В МЧС рассказали, что курильщиков будут привлекать к ответственности преимущественно в случаях, если их действия приведут к возникновению пожара. Согласно Административному кодексу, за курение на балконе гражданам грозит наказание в виде предупреждения и штрафа в 3 тысячи рублей, либо штрафа в 5 тысяч рублей, если в результате курения возник пожар.
Кроме того, если в результате пожара сгорит балкон или квартира, виновный может быть привлечен к уголовной ответственности.
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