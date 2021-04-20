 
Актуальные темы:
В России     21.04.2021 10:37

В Минэнерго отреагировали на предложение ввести прогрессивную шкалу тарифов

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Минэнерго  электричество  тарифы 

21 апреля. Mossovetinfo.ru — В Минэнерго в настоящее время не рассматривают вопрос введения прогрессивной шкалы тарифов на электроэнергию, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Николая Шульгинова.

«Инициативы по вводу прогрессивной шкалы энерготарифов не рассматриваются», - заявил министр.

Ранее СМИ сообщили, что Союз потребителей России направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина, в котором предложил ввести прогрессивную шкалу тарифов на электроэнергию для населения. Суть предложения в том, что те, кто потребляют электроэнергию больше установленной нормы, должны платить больше за единицу энергии. При этом, регионам предлагалось дать право корректировать нормы потребления электроэнергии в зависимости от длины светового дня.

По мнению авторов письма, прогрессивная шкала электротарифов позволит сократить потребление электроэнергии и решить проблему перекрестного субсидирования.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Минэнерго  электричество  тарифы 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

11:36 В мире В США полицейский застрелил темнокожую 16-летнюю девушку

11:24 В России МВД запустило систему для розыска авто и обжалования штрафов

11:04 Власть Путин подписал закон об упрощении получения налоговых вычетов по НДФЛ

10:37 В России В Минэнерго отреагировали на предложение ввести прогрессивную шкалу тарифов

10:23 В мире В США бывшего полицейского признали виновным в убийстве Джорджа Флойда

Актуальные материалы

11:24 В России МВД запустило систему для розыска авто и обжалования штрафов

09:10 Общество Синоптики рассказали, когда в Москву вернётся хорошая погода

12:00 Другое УЕФА планирует отдать Санкт-Петербургу дополнительные матчи чемпионата Европы

11:52 Город (Москва и область) Министры правительства Москвы отчитались о доходах за 2020 год

09:09 Город (Москва и область) Отключения горячей воды в Москве начнутся с 11 мая

21:28 Другое «Локомотив» обыграл «Спартак»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru