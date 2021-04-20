В России 21.04.2021, 10:37 В Минэнерго отреагировали на предложение ввести прогрессивную шкалу тарифов

21 апреля. Mossovetinfo.ru — В Минэнерго в настоящее время не рассматривают вопрос введения прогрессивной шкалы тарифов на электроэнергию, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Николая Шульгинов...