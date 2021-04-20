Другие материалы
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В России
21.04.2021, 11:24
МВД запустило систему для розыска авто и обжалования штрафов
21 апреля. Mossovetinfo.ru — МВД запустило на территории Центрального федерального округа систему «Паутина», которая позволит полицейским отслеживать угнанные машины, а также машины, покинувшие место ...
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В России
21.04.2021, 10:37
В Минэнерго отреагировали на предложение ввести прогрессивную шкалу тарифов
21 апреля. Mossovetinfo.ru — В Минэнерго в настоящее время не рассматривают вопрос введения прогрессивной шкалы тарифов на электроэнергию, сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Николая Шульгинов...
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В России
20.04.2021, 20:37
Дважды сдавать тесты на COVID-19 нужно будет при приезде в Россию из любой страны
20 апреля. Mossovetinfo.ru — Требование дважды сдавать тесты на коронавирус при возвращении в России, будет относится ко всем россиянам, из какой бы страны они не возвращались, уточнил Роспотребнадзор...