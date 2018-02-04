14:40 Город Штормовое предупреждение в Москве действует до конца текущих суток - МЧС
14:30 Город Аварийные службы Мосгортранса работают в усиленном режиме - снегопад
13:58 Город Собянин сообщил о пяти пострадавших от последствий сильного снегопада
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