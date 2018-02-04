В Московской области из-за непогоды без света остались 5,2 тыс. человек.

4 февраля. Mossovetinfo.ru - В Московской области без света остались 5,2 тыс. человек, а всего из-за непогоды происходят аварийные отключения энергоснабжения в четырех областях Центральной России. Без света остаются около 19 тысяч человек, - сообщает в воскресенье пресс-служба Минэнерго России.



«В Московской области без света остались 5,2 тыс. человек, - сообщает Минэнерго.



Энергоснабжение, по информации Минэнерго, нарушено во Владимирской, Московской, Калужской и Тульской областях.



Проводятся аварийно-восстановительные работы.