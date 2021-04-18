В России 19.04.2021, 09:47 В МВД рассказали об основном отличии электронных паспортов

19 апреля. Mossovetinfo.ru — Основное отличие электронных паспортов от обычных будет заключаться в формате изготовления, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ. Электронный паспорт будет пред...

В России 19.04.2021, 09:22 Контроль над дорожными знаками вернут МВД

19 апреля. Mossovetinfo.ru — Контроль над дорожными знаками могут вернуть МВД, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки Минтранса к закону «Об организации дорожного движения», одобренные правител...