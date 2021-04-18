Другие материалы
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В России
19.04.2021, 09:47
В МВД рассказали об основном отличии электронных паспортов
19 апреля. Mossovetinfo.ru — Основное отличие электронных паспортов от обычных будет заключаться в формате изготовления, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ. Электронный паспорт будет пред...
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В России
19.04.2021, 09:22
Контроль над дорожными знаками вернут МВД
19 апреля. Mossovetinfo.ru — Контроль над дорожными знаками могут вернуть МВД, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на поправки Минтранса к закону «Об организации дорожного движения», одобренные правител...
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В России
18.04.2021, 13:02
ВОЗ сообщила о тенденциях роста заболеваемости и смертности от коронавируса
18 апреля. Mossovetinfo.ru - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает ситуацию с коронавирусом в мире как тревожную. Последние недели растут уровни смертности и заболеваемости, сказала пр...