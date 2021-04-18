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В России     19.04.2021 09:47

В МВД рассказали об основном отличии электронных паспортов

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Теги:  МВД  электронные паспорта 

19 апреля. Mossovetinfo.ru — Основное отличие электронных паспортов от обычных будет заключаться в формате изготовления, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД РФ.

Электронный паспорт будет представлять из себя пластиковую карту, которая помимо обычных данных, будет содержать еще биометрические данные владельца. В частности, в электронном паспорте будут присутствовать отпечатки двух пальцев владельца.

Кроме того, по желанию владельца, электронные паспорта могут содержать его электронную подпись.

Ранее сообщалось, что электронные паспорта начнут выдавать в Москве с 1 декабря 2021 года, в а других российских регионах - по мере технической готовности, но не позднее 1 июля 2023 года.

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Карта места

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Теги: 
МВД  электронные паспорта 

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