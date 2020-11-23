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В России     24.11.2020 10:09

В МВД утвердили изменения в водительских правах и ПТС

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Теги:  МВД  приказ  автомобили  водительские права  ПТС  изменения 

23 ноября. Mossovetinfo.ru – Министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписал приказ, которые утверждает изменения в водительских правах и Паспорте транспортного средства (ПТС), приказ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь в водительских правах появится надпись «Водительское удостоверения» на русском, французском и английском языках. Надписи «Водительское удостоверение», «Permis de conduir», «Driving Licence» будут располагаться в три строки в верхней части документа на его лицевой стороне. Они будут выполнены сиреневым цветом.

В ПТС появятся данные о количестве сидячих мест в автомобиле, технически допустимой массе и проведенных ранее проверках.

Кроме того, изменения коснутся также Свидетельства о регистрации транспортного средства. В него будут внесены данные о мощности двигателя в лошадиных силах, а также об имеющихся таможенных ограничениях.


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Теги: 
МВД  приказ  автомобили  водительские права  ПТС  изменения 

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