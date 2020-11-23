23 ноября. Mossovetinfo.ru – Министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписал приказ, которые утверждает изменения в водительских правах и Паспорте транспортного средства (ПТС), приказ опубликован на официальном портале правовой информации.



Теперь в водительских правах появится надпись «Водительское удостоверения» на русском, французском и английском языках. Надписи «Водительское удостоверение», «Permis de conduir», «Driving Licence» будут располагаться в три строки в верхней части документа на его лицевой стороне. Они будут выполнены сиреневым цветом.



В ПТС появятся данные о количестве сидячих мест в автомобиле, технически допустимой массе и проведенных ранее проверках.



Кроме того, изменения коснутся также Свидетельства о регистрации транспортного средства. В него будут внесены данные о мощности двигателя в лошадиных силах, а также об имеющихся таможенных ограничениях.