Другие материалы
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В России
24.11.2020, 10:09
В МВД утвердили изменения в водительских правах и ПТС
23 ноября. Mossovetinfo.ru – Министр внутренних дел Владимир Колокольцев подписал приказ, которые утверждает изменения в водительских правах и Паспорте транспортного средства (ПТС), приказ опублико...
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В России
23.11.2020, 16:33
Сервис по оформлению ДТП без полицейских заработал во всех регионах России
23 ноября. Mossovetinfo.ru – Сервис «Европротокол онлайн», который помогает оформить ДТП без сотрудников полиции, начал работать на всей территории России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-...
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В России
23.11.2020, 10:46
В России впервые выявлено более 25 000 новых случаев коронавируса в сутки
23 ноября. Mossovetinfo.ru – В России впервые за все время пандемии выявлено более 25 тысяч новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб. Всего за последние сутк...