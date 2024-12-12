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В России     14.12.2024 08:28

В Ново-Огарёве состоялась встреча Путина с Назарбаевым

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Теги:  Путин  Назарбаев  встреча  Ново-Огарёво 

14 декабря — Mossovetinfo.ru — В Ново-Огарёве состоялась встреча Владимира Путина с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом в конце минувших суток сообщил сайт Кремля.

«В Ново-Огарёве состоялась встреча Владимира Путина с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым», говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Подробностей пресс-служба не приводит.

Также 12 декабря Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана одобрил закон республики о внесении изменений в ряд нормативно-правовых актов, в том числе в закон «О государственных секретах». Поправки предусматривают отнесение информации о здоровье бывших президентов республики и членов их семей к категории секретной. Об этом сообщили в пресс-службе Сената.

Также 2 декабря по инициативе Токаева в Казахстане установили бюст бывшему противнику Назарбаева. Церемония открытия бюста бывшего оппозиционного деятеля Заманбека Нуркадилова, который в 2005 году был найден мертвым в своем доме с тремя огнестрельными ранениями, прошла в Алма-Атинской области республики. Акция состоялась по инициативе президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

28 ноября в Астане начал работу саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выступил с инициативой об утверждении плана мероприятий празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.


Путин, Назарбаев, встреча, Ново-огарево, 13 декабря 2024, сайт Кремля

Фото: пресс-служба Кремля

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Теги: 
Путин  Назарбаев  встреча  Ново-Огарёво 

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