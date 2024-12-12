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В России
14.12.2024, 08:28
В Ново-Огарёве состоялась встреча Путина с Назарбаевым
14 декабря — Mossovetinfo.ru — В Ново-Огарёве состоялась встреча Владимира Путина с Первым Президентом Казахстана Н...
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В России
13.12.2024, 08:17
Госдума 17 декабря рассмотрит во втором чтении проект о спецсчетах для иноагентов
13 декабря — Mossovetinfo.ru — Законопроект о введении рублевых спецсчетов для доходов иноагентов планируется расс...
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В России
12.12.2024, 12:41
Мишустин пригласил страны СНГ принять участие в конкурсе Интервидение
12 декабря — Mossovetinfo.ru — Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пригласил страны СНГ принять участие в музыкально...