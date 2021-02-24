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В России     24.02.2021 10:41

В Оренбургской области восстановили газоснабжение после аварии на газопроводе

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Теги:  газопровод  взрыв  ликвидация аварии 

24 февраля. Mossovetinfo.ru – Во всех населенных пунктах Оренбургской области, где было прервано газоснабжение из-за аварии на газопроводе, возобновлена подача газа и работа газораспределительных станций, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Подача газа возобновлена в пять сел Новосергиевского района.

Кроме того, продолжаются работы по восстановлению магистральных газопроводов «Оренбург-Новопсков» и «Союз» для восстановления транзитной подачи газа.

Взрыв произошел на газопроводе «Союз» утром, 23 февраля. В результате аварии никто не пострадал, однако был прекращен транзит газа в Казахстан. В ликвидации аварии было задействовано 169 человек и 51 единица техники.


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Теги: 
газопровод  взрыв  ликвидация аварии 

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