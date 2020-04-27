27 апреля. Mossovetinfo.ru — В перечень системообразующих предприятий вошли 519 компаний, работающих в 25 отраслях промышленности, сообщает пресс-служба Мипромторга.
Список был дополнен по итогам заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики, которое состоялось 24 марта.
Внесение в список системообразующих предприятий может стать основанием для получения финансовой помощи от государства в условиях распространения коронавируса.
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