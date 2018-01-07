В Петербурге открыли дамбу - угроза наводнения миновала

8 января. /Mossovetinfo.ru/. Затворы судопропускных и водопропускных сооружений полностью открыты в 8 часов утра, сообщили в Дирекции комплекса защитных сооружений. Угроза наводнения миновала. Возобновлено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.



Напомним, что утром 7 января 2018 года в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, усилением ветра и ожидаемым подъемом уровня воды было принято решение о закрытии Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга. Были закрыты затворы судопропускных сооружений С-1, С-2 и шести водопропускных сооружений КЗС.



Накануне в Петербурге дул сильный ветер, порывы которого достигали 20 метров в секунду.