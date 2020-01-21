21 января. Mossovetinfo.ru – К 2022 году средний размер пенсий в России составит 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году, сообщил в интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.
Дроздов отметил, что данный рост предполагается исходя из прогноза инфляции, данного Минэкономразвития. Если инфляция окажется ниже, чем прогнозируется, то рост пенсий в реальном выражении будет еще больше.
В январе 2020 года пенсии уже были проиндексированы на 6,6%. В среднем рост пенсий составил 1 тысячу рублей.
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