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В России     21.01.2020 08:58

В ПФР рассказали, что за два года пенсии в России вырастут более чем на 18%

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Теги:  ПФР  пенсии  прогнозы 

21 января. Mossovetinfo.ru – К 2022 году средний размер пенсий в России составит 18 290 рублей, что на 18,26% больше, чем в 2019 году, сообщил в интервью «Российской газете» глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

Дроздов отметил, что данный рост предполагается исходя из прогноза инфляции, данного Минэкономразвития. Если инфляция окажется ниже, чем прогнозируется, то рост пенсий в реальном выражении будет еще больше.

В январе 2020 года пенсии уже были проиндексированы на 6,6%. В среднем рост пенсий составил 1 тысячу рублей.


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Теги: 
ПФР  пенсии  прогнозы 

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