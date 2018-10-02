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В России     04.10.2018 09:36

В плацкартных вагонах вместо полок могут появится капсулы

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Теги:  РЖД  пассажирские перевозки  вагоны 

4 октября. Mossovetinfo.ru – Вместо плацкартных вагонов в России появятся вагоны с зонами персонального комфорта, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу РЖД Олега Белозерова.

«На базе принципа формирования общего или плацкартного вагона, в общем пространстве без купе будут созданы зоны персонального комфорта», - заявил Белозеров на форуме «PRO//Движение.1520».

Новые вагоны появятся в ближайшие два года. Они будут оснащены розетками и Wi-Fi. Кроме того, РЖД рассматривает вопрос создания вагонов капсульного типа, то есть вагонов с местами-трансформерами, которые пассажир сможет оборудовать «под себя».


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Теги: 
РЖД  пассажирские перевозки  вагоны 

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