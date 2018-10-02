Другие материалы
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В России
04.10.2018, 11:01
Роскачество провело масштабную проверку картофеля на российском рынке
4 октября. Mossovetinfo.ru – Роскачество провело масштабную проверку картофеля, продаваемого на российском рынке, продукция оказалась безопасной, следует из данных, опубликованных на официальном са...
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В России
04.10.2018, 09:36
В плацкартных вагонах вместо полок могут появится капсулы
4 октября. Mossovetinfo.ru – Вместо плацкартных вагонов в России появятся вагоны с зонами персонального комфорта, сообщает «Российская газета» со ссылкой на главу РЖД Олега Белозерова. «На ба...
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В России
02.10.2018, 08:50
Правительство вновь рассматривает вопрос введения норм энергопотребления - СМИ
2 октября. Mossovetinfo.ru – Правительство России вновь рассматривает вопрос введения в стране норм энергопотребления, сообщает «Коммерсантъ». Впервые этот вопрос рассматривался в 2013 году....