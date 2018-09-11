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В России     11.09.2018 13:11

В работе сервиса «Яндекс.Почта» произошел сбой

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Теги:  интернет  Яндекс.Почта  сбой 

11 сентября. Mossovetinfo.ru – В работе почтового сервиса «Яндекс.Почта» произошел сбой, следует из данных портала downdetector.ru.

Пользователи из разных регионов РФ сообщают, что они не могут авторизоваться в сервисе, либо при входе на сайт следует сообщение об ошибке. Проблемы наблюдаются у пользователей из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Новосибирска, Казани, Екатеринбурга и ряда других регионов страны. При этом сбой касается как личных, так и корпоративных почтовых ящиков.

В компании «Яндекс» признали наличие сбоя в работе сервиса «Яндекс.Почта», и сообщил, что специалисты компании делают все возможное, для его устранения.


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Теги: 
интернет  Яндекс.Почта  сбой 

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