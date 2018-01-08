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В России     09.01.2018 10:07

В режиме ДСП размещено постановление Медведева о численности чиновников и фонде оплаты их труда

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Теги:  Россия  чиновники  численность  оплата  Медведев  ДСП 

Москва, 9 января. /Mossovetinfo.ru/ - Правительство России разместило в режиме ДСП (Для служебного пользования) по всем основным параметрам Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1724 О предельной численности и фонде оплаты чиновников.

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1724 «О предельной численности и фонде оплаты труда федеральных государственных гражданских служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, центральных аппаратов и территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru, номер опубликования: 0001201801090001, дата опубликования: 09.01.2018.
Постановление подписано Председателем Правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым.

Постановление вступило в силу с 1 января 2018 года.

Эксперты ИА «Моссовет» отмечают, что до 2015 года аналогичные постановления публиковались с обнародованием информации о численности чиновников в конкретных федеральных ведомствах.


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Теги: 
Россия  чиновники  численность  оплата  Медведев  ДСП 

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