Другие материалы
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В России
09.01.2018, 10:07
В режиме ДСП размещено постановление Медведева о численности чиновников и фонде оплаты их труда
Москва, 9 января. /Mossovetinfo.ru/ - Правительство России разместило в режиме ДСП (Для служебного пользования) по всем основным параметрам Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.20...
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Спорт
09.01.2018, 09:40
Количество дешевых билетов для россиян на матчи ЧМ-2018 может быть увеличено еще на 100 тыс
Москва, 9 января /Mossovetinfo.ru/ - Оргкомитет «Россия-2018» ведет переговоры с Международной федерацией футбола (FIFA) об увеличении числа дешевых билетов для россиян еще на 80-100 тысяч. С высокой ...
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В России
08.01.2018, 19:48
Бюджет Минобороны на 2018 год не подлежит секвестру и сформирован с учётом завершения сирийской операции
8 января. Mossovetinfo.ru - Бюджет Минобороны РФ на 2018 год не будет подвергнут секвестру и сформирован на уровне 2017 года, - сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обо...