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В России     30.12.2020 11:22

В РФ зафиксировано рекордное количество вылечившихся от COVID-19 за сутки за все время пандемии

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Теги:  коронавирус  статистика  COVID-19 

30 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России от коронавируса вылечились 29 235 человек, что является рекордным показателем за все время пандемии, сообщает оперативный штаб.

Также за сутки зафиксировано 26 513 новых случаев заражения коронавирусом. Скончалось в результате заболевания 599 человек.

В Москве за сутки выявлено 5 105 случаев заражения коронавирусом. 5 896 человек вылечились, 72 человека скончались.


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Теги: 
коронавирус  статистика  COVID-19 

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