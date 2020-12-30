30 декабря. Mossovetinfo.ru - За прошедшие сутки в России от коронавируса вылечились 29 235 человек, что является рекордным показателем за все время пандемии, сообщает оперативный штаб.



Также за сутки зафиксировано 26 513 новых случаев заражения коронавирусом. Скончалось в результате заболевания 599 человек.



В Москве за сутки выявлено 5 105 случаев заражения коронавирусом. 5 896 человек вылечились, 72 человека скончались.