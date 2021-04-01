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В России     01.04.2021 15:55

В РФ зарегистрирован препарат от COVID-19 на основе плазмы крови переболевших

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Теги:  коронавирус  COVID-19  лекарства 

1 апреля. Mossovetinfo.ru — Минздрав зарегистрировал лекарство для лечения коронавируса «КОВИД-глобулин», созданный на основе плазмы крови людей, переболевших коронавирусом, сообщается на официальном сайте «Ростеха».

Лекарство стало первым в мире препаратом такого типа. Для его создания власти Москвы передали ученым 2,5 тонны биоматериала.

В ходе испытаний специфический иммуноглобулин подтвердил свою безопасность и эффективность. Препарат «учит» организм человека быстрее создавать антитела к коронавирусу, что помогает быстрее побороть заболевание.

Планируется, что новый препарат будут использовать при лечении средних и тяжелых форм заболевания COVID-19.

«КОВИД-глобулин» был зарегистрирован по итогам доклинических и первой фазы клинических испытаний. В ближайшие годы должны пройти II и III фазы испытаний.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  лекарства 

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