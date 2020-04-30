30 апреля. Mossovetinfo.ru – Говорить о выходе на плато по заболеваемости в России пока еще рано, пик заболеваемости придется на середину мая, заявил в эфире «Первого канала» директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.
По словам Акимкина, несмотря на то, что в России видна положительная динамика по количеству заболеваний коронавирусом, говорить о выходе на плато еще рано, скорее разговор можно вести об умеренном росте. Снижение заболеваемости специалисты прогнозируют во второй половине мая.
Эксперт отметил, что в ограничении роста значительную роль сыграл социальный фактор, рассредоточение людей и снижение возможности контакта позволили сгладить рост заболеваемости коронавирусом.
Что касается погодного фактора, то он не станет решающим, но его удельный вес в снижении уровня заболеваемости будет возрастать. С одной стороны, солнечные дни и теплая погода губительны для вируса, а с другой стороны отъезд людей в отпуска усилит фактор разобщенности и еще больше снизит количество контактов.
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