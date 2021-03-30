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В России     30.03.2021 10:55

В Роспотребнадзоре спрогнозировали заболеваемость COVID-19 этой весной

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Теги:  коронавирус  COVID-19  заболеваемость  прогноз 

30 марта. Mossovetinfo.ru — В России возможны суточные колебания заболеваемости коронавирусом, характерные для сезонных инфекций, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную.

По словам Пшеничной, судя по всему, коронавирус становится сезонной инфекцией, для которых весной характерны суточные колебания заболеваемости, обусловленные влажной погодой и колебаниями температуры. Однако вряд ли показатели заболеваемости достигнут осенних пиковых значений.

При этом, отмечается четкий тренд на общее снижение заболеваемости. Он обусловлен соблюдением профилактических мер, расширением иммунной прослойки благодаря вакцинации, а также тому, что часть людей получила иммунитет естественным путем.

При этом, по мнению Пшеничной, расслабляться рано, необходимо соблюдать все рекомендации и действующие ограничения, соблюдать санитарные правила и вакцинироваться. Это позволит сохранить тенденцию к снижению заболеваемости.

Ранее врач-инфекционист, профессор Николай Малышев предположил, что в ближайшие две недели в Москве может произойти всплеск заболеваемости коронавирусом.

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  заболеваемость  прогноз 

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