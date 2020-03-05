5 марта. Mossovetinfo.ru – Минтруд РФ готовит кардинальное изменение системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия».



Ведомство разрабатывает законопроект, в котором предлагается передать выплаты всех компенсаций, положенных россиянам на работе (больничные листы, пособия по беременности и родам, а также отпуска) от работодателей в Фонд социального страхования.



Цель нового законопроекта – гарантировать всем гражданам получение положенных выплат. Кроме того, по мнению депутата Госдумы Андрея Исаева, если сегодня сотрудники часто боятся оформить больничный лист или уйти в декретный отпуск, опасаясь конфликта с работодателем, то введение новой системы позволит избежать таких проблем.



Планируется, что новый законопроект будет представлен в Правительстве РФ в сентябре, а на рассмотрение Госдумы будет внесен в декабре 2021 года.