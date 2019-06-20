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В России     20.06.2019 10:05

В России может появится новый штраф для автомобилистов

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Теги:  автомобилисты  штрафы  платные дороги 

20 июня. Mossovetinfo.ru – Правительство России предложило ввести новый штраф для автомобилистов – за бесплатный проезд по платной дороге, сообщает «Парламентская газета».

Сообщается, что 20 июня инициативу правительства рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Сумму штрафа предлагается установить до 2,5 тысяч рублей.

В настоящее время для проезда по платной дороге водителям необходимо остановится у пунктов оплаты. Содержание таких пунктов обходится дорого и компенсируется за счет повышенных тарифов на проезд по платным трассам.

Введение штрафов позволит отказаться от пунктов оплаты и ввести систему «free-flow» — свободный поток. Водитель сможет оплатить поездку через систему уже после ее завершения, а если оплата не будет произведена, через эту же систему водитель может быть оштрафован.
При этом, в правительстве отметили, что для введения системы «free-flow» необходимо изменить законодательную базу, в том числе выработать механизм, предотвращающий бесплатный проезд.

В общей сложности в России сейчас 1,3 тысячи километра платных дорог. Они действуют в 13 регионах: Воронежской, Калужской, Новгородской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Тверской, Тульской областях, Удмуртии и в Санкт-Петербурге.

Все собранные от штрафов средства правительство предлагает в полном объеме зачислять в бюджет регионов.


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Теги: 
автомобилисты  штрафы  платные дороги 

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