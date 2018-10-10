10 октября. Mossovetinfo.ru – Срок перехода на цифровое телевиденье в России продлен на 2 недели, сообщил в интервью «Известиям» заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.



Полный переход от аналогового к цифровому телевидению был запланирован с 1 января. К этому моменту должны быть готовы все необходимые объекты. Сеть цифрового эфирного радиовещания должна охватить 98% населения. Гражданам будут предложены два мультиплекса по 10 каналов и три радиоканала.



Теперь принято решение, что переход на цифровое вещание произойдет 14-15 января. Таким образом, граждане, которые не успели приобрести цифровые приставки и телевизионные приемники, способные принимать цифровые каналы, смогут посмотреть новогодние передачи по аналоговому вещанию. Стоимость самой дешевой цифровой приставки составляет около 700-800 рублей.