21 сентября. Mossovetinfo.ru – С 21 сентября в России стартую предзаказы на новые модели смартфонов Apple: iPhone XS и iPhone XS Max сообщают ведущие ритейлеры России.
Цены на iPhone XS будут начинаться от 87,9 тысячи рублей, на iPhone XS Max от 96,9 тысячи рублей. Кроме того, можно будет воспользоваться программой trade-in, то есть обменять старую модель смартфона на новую с доплатой в рассрочку.
Предзаказ на новые смартфоны Apple можно будет в компаниях «Связной/Евросеть», re: Store, «М. Видео-Эльдорадо», розничных сетях МТС и «Мегафона». Продажи новых моделей iPhone стартуют в России с 28 сентября.
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