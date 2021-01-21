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В России     21.01.2021 15:43

В России начались массовые проверки перепланировки квартир

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Теги:  жилье  перепланировка  проверки 

21 января. Mossovetinfo.ru – Сотрудники жилинспекций начали массовые проверки перепланировки квартир, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Если в ходе проверок устанавливается, что перепланировка соответствует техническим требованиям, но не задокументированы, их необходимо просто внести в реестр.

Если перепланировка незначительно не соответствует техническим требованиям (например, отсутствует дверь в кухню, оборудованную газовой плитой), за такое нарушение владельца квартиры могут оштрафовать.

Если нарушения более значительны и нарушают безопасность здания, суд может обязать виновника восстановить все за свой счет, а также оплатить судебные издержки. Если же виновник отказывается выполнят решение суда, его могут лишить квартиры, выставив ее на торги.

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Теги: 
жилье  перепланировка  проверки 

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