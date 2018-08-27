27 августа. Mossovetinfo.ru – С понедельника, 27 августа вступил в силу приказ МВД РФ, согласно которому гражданам будут выплачивать вознаграждение за помощь полиции.



Вознаграждение гражданам за помощь в раскрытии преступлений выплачивались и ранее, но лишь в исключительных случаях, теперь же создана система выплат «за предоставление достоверной информации, которая привела к раскрытию преступления или задержанию подозреваемого». Граждане смогут получить до нескольких миллионов рублей.



Сообщается, что получить вознаграждение граждане смогут только после задержания подозреваемого и предъявления ему обвинения. Тому, кто поможет раскрыть преступление деньги будут перечислены в течение двух недель после появления соответствующего приказа. Если органы МВД сочтут, что информация гражданина не помогла в раскрытии преступления или поимке подозреваемого, от отказе в выплате вознаграждения будет сообщено в течение 7 дней. Размер вознаграждения в каждом случае будет определяться отдельно.