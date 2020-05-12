12 мая. Mossovetinfo.ru – В России не наблюдается фактов сознательного занижения смертности от коронавируса, заявила в интервью телеканалу «Россия 24» официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.



Международное издание Financial Times 12 мая опубликовало материал, в котором утверждается, что количество умерших от коронавируса в России может быть на 70% больше, чем сообщает официальная статистика. Свои предположения издание строит на том, что в Москве и Санкт-Петербурге в апреле умерло на 2073 человека больше, чем в предыдущие пять лет в этом же месяце. При этом, по официальным данным 629 человек скончались от коронавируса. FT предполагает, что 1044 летальных исхода «сверх нормального уровня смертности» также являются результатом заражения коронавирусом, однако не внесены в официальную статистику.



Всего в России на 12 мая зафиксировано 232 243 случая заражения коронавирусом. Вылечились 43 512 человек. Умерло 2116 человек.