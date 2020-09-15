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В России     15.09.2020 02:06

В России обсудят проект введения почасового МРОТа

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Теги:  МРОТ  оплата труда  обсуждение 

15 сентября. Mossovetinfo.ru - В России рассмотрят проект введения почасового минимального размера оплаты труда, сообщают «Известия».

По данным издания, идея создания почасового МРОТа внесена в проект Генерального соглашения между правительством, работодателями и профсоюзами на 2021–2023 годы. Проект соглашения планируется согласовать до конца октября. Сообщается, что с идеей ввести минимальный размер почасовой оплаты труда выступило правительство.

Минимальный МРОТ может быть использован для оплаты труда граждан, которые работают по краткосрочным трудовым договорам и получают почасовую оплату.

При этом, по мнению экспертов, даже введение обязательного почасового минимального размера оплаты труда, оставит работодателям лазейки для того, чтобы платить работникам меньше. Это можно будет сделать заключив с работниками договор гражданско-правового характера, либо оформив сотрудника как самозанятого.


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Теги: 
МРОТ  оплата труда  обсуждение 

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