20 августа. Mossovetinfo.ru – Более 80% заразившихся коронавирусом в России излечились от заболевания, следует из данных оперативного штаба.



По состоянию на 20 августа в России было зафиксировано 942 106 случаев заражения коронавирусом. 755 513 человек уже вылечились, 16 099 человек скончалось. Активных случаев заболевания насчитывается 170 494.