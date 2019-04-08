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В России     08.04.2019 15:07

В России планируют ужесточить наказание за ряд нарушений ПДД

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Теги:  ПДД  законопроекты  ГИБДД  наказание 

8 апреля. Mossovetinfo.ru – Законопроекты об ужесточении наказаний на ряд нарушений правил дорожного движения находятся в Госдуме, сообщил в эфире радиостанции «Милицейская война» заместитель главы ГИБДД Александр Быков.

По словам Быкова, ужесточить наказания планируется за самые опасные нарушения ПДД: вождение в пьяном виде, езду без прав, проезд на красный свет светофора, отказ пропустить машины экстренных служб и побег с места ДТП.

Кроме того, планируется ввести дифференцированное наказание за систематические нарушения ПДД.


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Теги: 
ПДД  законопроекты  ГИБДД  наказание 

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