8 апреля. Mossovetinfo.ru – Законопроекты об ужесточении наказаний на ряд нарушений правил дорожного движения находятся в Госдуме, сообщил в эфире радиостанции «Милицейская война» заместитель главы ГИБДД Александр Быков.
По словам Быкова, ужесточить наказания планируется за самые опасные нарушения ПДД: вождение в пьяном виде, езду без прав, проезд на красный свет светофора, отказ пропустить машины экстренных служб и побег с места ДТП.
Кроме того, планируется ввести дифференцированное наказание за систематические нарушения ПДД.
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