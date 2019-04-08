8 апреля. Mossovetinfo.ru – Законопроекты об ужесточении наказаний на ряд нарушений правил дорожного движения находятся в Госдуме, сообщил в эфире радиостанции «Милицейская война» заместитель главы ГИБДД Александр Быков.



По словам Быкова, ужесточить наказания планируется за самые опасные нарушения ПДД: вождение в пьяном виде, езду без прав, проезд на красный свет светофора, отказ пропустить машины экстренных служб и побег с места ДТП.



Кроме того, планируется ввести дифференцированное наказание за систематические нарушения ПДД.