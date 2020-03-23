23 марта. Mossovetinfo.ru – В России под наблюдением врачей из-за коронавируса находится 72 тысячи человек.



Всего в России проведено 165 тысяч тестов на коронавирус, выявлено 438 заболевших (из них 262 в Москве). 17 человек уже вылечились от коронавируса. Смертельных исходов в результате заболевания не зафиксировано.