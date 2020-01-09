9 января. Mossovetinfo.ru – Правительство России внесло в Госдуму законопроект об изменения в КоАП, которые устанавливают размеры штрафов для автомобилистов за неоплаченный проезд по платным дорогам, сообщает «Коммерсантъ».
За данное нарушение водители легковых автомобилей будут оштрафованы на 2,5 тысячи рублей, водители грузовых автомобилей – на 5,5 тысячи рублей. При этом, в правительстве отказались от идеи ввести штраф в 10 тысяч рублей за повторное нарушение.
При этом, если автомобилист в 60-дневный срок погасит задолженность перед владельцем дороги, штраф будет отменен.
Выносить постановление о штрафе будет Ространснадзор с помощью автоматических камер.
Введение нового штрафа необходимо для введения на платных дорогах системы free-flow (свободный поток), которая позволяет взимать плату за проезд автоматически, с помощью камер и бесконтактных транспондеров. Это позволит отказаться от пунктов взимания платы (ПВП) со шлагбаумами, которые требуют дополнительного землеотвода, расходов на содержание и приводят к повышению стоимости проезда.
Также сообщается, что первой трассой, на которой будет применена новая система, станет Центральная
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