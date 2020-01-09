Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В России     09.01.2020 13:02

В России появится новый штраф для автомобилистов

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  платные дороги  штрафы  Правительство РФ 

9 января. Mossovetinfo.ru – Правительство России внесло в Госдуму законопроект об изменения в КоАП, которые устанавливают размеры штрафов для автомобилистов за неоплаченный проезд по платным дорогам, сообщает «Коммерсантъ».

За данное нарушение водители легковых автомобилей будут оштрафованы на 2,5 тысячи рублей, водители грузовых автомобилей – на 5,5 тысячи рублей. При этом, в правительстве отказались от идеи ввести штраф в 10 тысяч рублей за повторное нарушение.

При этом, если автомобилист в 60-дневный срок погасит задолженность перед владельцем дороги, штраф будет отменен.

Выносить постановление о штрафе будет Ространснадзор с помощью автоматических камер.

Введение нового штрафа необходимо для введения на платных дорогах системы free-flow (свободный поток), которая позволяет взимать плату за проезд автоматически, с помощью камер и бесконтактных транспондеров. Это позволит отказаться от пунктов взимания платы (ПВП) со шлагбаумами, которые требуют дополнительного землеотвода, расходов на содержание и приводят к повышению стоимости проезда.

Также сообщается, что первой трассой, на которой будет применена новая система, станет Центральная

кольцевая автодорога (ЦКАД), северный участок которой планируется запустить в 2020 году.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
платные дороги  штрафы  Правительство РФ 

Возврат к списку

Лента новостей

14:11 Общество Аномальное тепло сохранится в Москве до середины января

13:16 Город (Москва и область) Жители 16 домов в 6 районах Москвы начали переселение по реновации в праздничные дни

13:02 В России В России появится новый штраф для автомобилистов

12:38 В России Суд обязал снести постройки для мусорного полигона на станции Шиес

11:19 Город (Москва и область) Около 5% москвичей отказались от покупки новых квартир в связи с программой реновации

Актуальные материалы

12:25 В мире Росавиация рекомендовала не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов

11:03 Город (Москва и область) Как будет работать метро в Москве в рождественскую ночь

11:00 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в Москве в рождественскую ночь

15:33 Город (Москва и область) Северо-восточный участок планируется открыть к 2022 году

15:25 Власть Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию 15 января в «Манеже»

10:45 Город (Москва и область) Парковка в Москве в новогодние праздники будет бесплатной

09:43 Город (Москва и область) Как работают госучреждения в Москве в новогодние праздники

09:08 Город (Москва и область) Как работает почта в Москве в новогодние праздники

09:07 Город (Москва и область) Как работают центры «Мои документы» в новогодние праздники

08:56 Город (Москва и область) Как будет работать метро в Москве в новогоднюю ночь

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru