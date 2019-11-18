18 ноября. Mossovetinfo.ru – «Общероссийский народный фронт» направил в правительство страны письмо, в котором предлагает ужесточить правила продажи алкоголя, сообщают «Известия».
Согласно федеральному законодательству, в настоящее время продажа алкоголя разрешена с 08:00 до 23:00 по местному времени. При этом, субъекты федерации имеют право самостоятельно устанавливать более жесткие требования. Однако в 22 регионах не используют это право, а разрешают торговлю алкоголем на основе федеральных законов.
ОНФ предлагает завершать продажу алкоголя в 22:00 по местному времени. Соответствующие предложения направлены в Минздрав, Минтруд и другие федеральные ведомства. В письмах отмечается, что предложение направлено на достижение целей национального проекта «Демография».
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