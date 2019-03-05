5 марта. Mossovetinfo.ru – Минимальная розничная цена (МРЦ) на пиво в России должна составлять 35 рублей за 0,5 литра, с таким предложением Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции обратился в Минфин РФ, сообщают «Известия» со ссылкой на главу департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазонова.
В союзе полагают, что существующая минимальная цена на пиво, которая по данным ритейлеров составляет порядка 30 рублей, заставляет сомневаться в качестве и легальности пенного напитка. Повышение минимальной розничной цены до 35 рублей за 0,5 литра позволит повысить качество пива. По мнению членов Национального союза производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции, удешевление напитка возможно только в том случае, когда производитель снижает требования к сырью и технологиям.
При расчете показателя МРЦ в 35 рублей специалисты союза учитывали затраты на сырье и материалы, производственные и внепроизводственные расходы, минимальную рентабельность, акциз.
По словам Сазонова, в Минфине в целом выступают за введение минимальной розничной цены на пиво, однако для того, чтобы обсуждать размер МРЦ, необходимо провести более детальные расчеты.
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